El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 93% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve y las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto proporcionará un ambiente más seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h a las 16:00 horas. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La ausencia de lluvia también contribuirá a que las condiciones sean perfectas para el cultivo y el mantenimiento de jardines y espacios verdes.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:44 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día radiante. Los residentes de A Estrada pueden esperar un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad. Con temperaturas cálidas y cielos despejados, es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.