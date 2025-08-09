El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 34 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 25 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en las zonas elevadas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades estivales.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.