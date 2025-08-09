El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (80%), irá disminuyendo gradualmente, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo a medida que el día avanza.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad que oscilará entre los 16 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco no solo contribuirá a la sensación de bienestar, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Catoira. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45 horas.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hace de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en el jardín. Los habitantes de Catoira pueden aprovechar al máximo este clima favorable, recordando siempre la importancia de mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.