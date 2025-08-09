El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 9 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y bajando a un 38% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por la naturaleza.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de un picnic en el parque o una barbacoa con amigos y familiares.
A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:42, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 27 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin la incomodidad del calor extremo.
En resumen, el día de hoy en A Cañiza se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que cada actividad al aire libre sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.
