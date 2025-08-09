El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados, manteniéndose en este rango durante gran parte de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a un tiempo confortable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 29 grados a las 15:00 horas. Este pico de calor se mantendrá hasta las 16:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, pero sin la amenaza de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 26 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la costa o en los miradores de la zona.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.