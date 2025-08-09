El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h. A lo largo del día, las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes acuáticos o actividades en la costa.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de las festividades locales o de un simple paseo por el puerto de Cambados, famoso por su belleza y su ambiente animado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25°C hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:45. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer sobre la ría. En resumen, el tiempo de hoy en Cambados se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con condiciones perfectas para actividades recreativas y sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.