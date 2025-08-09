El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento del norte será constante y ayudará a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.