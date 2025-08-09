El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades en la playa o paseos por el entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más placentero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 19 km/h, lo que puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de una brisa marina en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre programados en la localidad. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades familiares, picnics en el parque o una visita a las playas de la zona.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:44, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de verano perfecto. Los habitantes de Bueu pueden esperar una noche igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para salir a pasear o reunirse con amigos y familiares. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de todo lo que Bueu tiene para ofrecer, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.