El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa comenzará en un 71% en la madrugada, aumentando ligeramente hasta un 88% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a medida que avanza la jornada, llegando a un 38% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la naturaleza.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza, siempre tomando en cuenta la protección solar debido a la alta radiación UV esperada.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será cálido y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, por lo que se recomienda planificar actividades en las horas más frescas de la mañana o al atardecer. Con un viento moderado y seco, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.