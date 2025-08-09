El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Esto proporcionará una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría ser un alivio bienvenido para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la playa, paseos por el puerto o actividades recreativas en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:44. La combinación de un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave hará de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de Baiona y de sus encantos turísticos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.