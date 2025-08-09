El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la región. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 37 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de As Neves mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El amanecer se producirá a las 07:34, brindando un inicio luminoso al día, mientras que el ocaso se dará a las 21:42, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte fresco y protegido durante todo el día. En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.