El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 73%, aumentando a un 81% entre las 02:00 y las 03:00. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h, pero se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:45.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta el amanecer, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 19°C, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.