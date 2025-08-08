El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 16 grados entre las 04:00 y las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta los 18 grados a las 09:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La temperatura se mantendrá en torno a los 31 grados a las 15:00 y 18:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 80% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 39% a las 17:00. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 04:00 y 05:00, alcanzando hasta 27 km/h. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 14 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día completamente seco. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Vila de Cruces se presenta como un destino ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o simplemente relajarse en un parque. La puesta de sol se espera para las 21:44, ofreciendo un hermoso cierre a un día soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y los 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso hasta llegar a los 12 grados a las 08:00, pero se espera un repunte significativo en las horas posteriores.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Silleda se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.