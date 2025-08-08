El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el transporte público. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 81% al amanecer, pero disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 75% durante la tarde.

El viento será ligero, predominando del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el norte con una velocidad de hasta 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los vigueses disfruten de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el anochecer. La visibilidad se verá nuevamente afectada por la niebla, que regresará a la ciudad, creando un ambiente fresco y misterioso. El ocaso se producirá a las 21:45, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la belleza de Vigo.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla dominará el paisaje, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Este fenómeno persistirá hasta la mañana, cuando se espera que la bruma comience a hacer su aparición, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta el amanecer, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 19°C, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.