El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se espera un tiempo predominantemente despejado en Valga, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 34 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 20 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. A medida que avance el día, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 76% en la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la naturaleza.

La salida del sol se producirá a las 07:33 y se pondrá a las 21:46, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de Valga y sus alrededores. Con un tiempo tan favorable, se espera que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día, disfrutando de las actividades al aire libre y la calidez del verano.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a todos que se preparen para un día agradable y soleado, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 8 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada, antes de experimentar un aumento gradual a medida que avanza el día.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00, y manteniéndose en 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.