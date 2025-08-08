El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 19 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 72% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 41% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 12 de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, especialmente en las horas de la mañana, cuando el cielo esté más despejado. Sin embargo, se espera que la niebla y la bruma, que podrían haber afectado las primeras horas de la mañana, se disipen rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:44. En resumen, el día de hoy en Tui se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones en la visibilidad durante las primeras horas. La mañana comenzará con bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo despejado que dominará la mayor parte de la jornada.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad excelente que invitará a paseos y excursiones en la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.