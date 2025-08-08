El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque se prevén algunas brumas y nieblas en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río. A medida que avance el día, estas condiciones se disiparán, dando paso a cielos despejados que dominarán hasta el ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura alcance los 31 grados alrededor de las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 28 grados a las 19:00 horas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Tomiño se preparen para el calor, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el mediodía. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la baja visibilidad.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 19 grados a las 2 de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.