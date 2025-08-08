El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esta reducción en la humedad puede hacer que las altas temperaturas se sientan más agradables, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones climáticas, manteniendo la estabilidad del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por los hermosos paisajes de Soutomaior.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:34 y poniéndose a las 21:45, ofreciendo largas horas de luz natural para disfrutar. En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.