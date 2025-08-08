El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Silleda se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 49% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la temperatura será alta, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede hacer que las altas temperaturas sean más tolerables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 19:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, cuando se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas intensas. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 34 grados y un cielo despejado, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 32 grados a las 16:00 horas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y los 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso hasta llegar a los 12 grados a las 08:00, pero se espera un repunte significativo en las horas posteriores.

Hoy, 8 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 16 grados entre las 04:00 y las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.