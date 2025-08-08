El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Sanxenxo se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a las 01:00 y 02:00, y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 25 grados hacia el mediodía. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% y bajará a un 59% hacia la tarde.

El viento soplará del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento de hasta 13 km/h, mientras que por la tarde, el viento del suroeste alcanzará velocidades de hasta 12 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad mejorará notablemente a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa de Sanxenxo.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que rondarán los 25 grados, y se espera que se mantengan agradables hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:46. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 22 grados, y un cielo despejado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza de Sanxenxo, con condiciones meteorológicas favorables y agradables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un calor moderado que será ideal para actividades veraniegas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.