El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más cálidas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 06:00 horas, pero disminuirá a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 39% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando del norte y del oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se realizan actividades en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 21:44 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, As Neves se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a media mañana. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y alcanzará un 81% hacia las 05:00 horas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad excelente que invitará a paseos y excursiones en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.