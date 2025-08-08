El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad excelente que invitará a paseos y excursiones en la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 22 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia el final de la tarde. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, por la mañana, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Este viento fresco será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un respiro a los que se encuentren al aire libre. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares en los parques locales.

Con el orto a las 07:34 y el ocaso a las 21:44, los habitantes de Salceda de Caselas tendrán muchas horas de luz para disfrutar de este espléndido día de verano. En resumen, el tiempo de hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.