El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Es un buen momento para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Este ligero viento será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un toque fresco que hará más llevadero el calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los habitantes de Ribadumia pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

La salida del sol se producirá a las 07:34, y el ocaso será a las 21:46, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Ribadumia se convierte en un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno tranquilo.

En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia es perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento suave, los ribadumenses tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.