El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Redondela que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o deportes en la playa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean realizar eventos al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:45, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. Con un tiempo tan favorable, Redondela se convierte en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar excursiones o simplemente relajarse en un entorno soleado.

En resumen, el día de hoy en Redondela se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.