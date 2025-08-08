El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual.

A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 17 y 33 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 22 grados, pero a medida que avance la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía. La tarde será especialmente cálida, con un pico de 33 grados, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que este día sea perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

Con el orto a las 07:33 y el ocaso a las 21:45, los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima ideal invita a salir y disfrutar de la belleza natural de la región, así como de las diversas actividades culturales y recreativas que ofrece la ciudad. En resumen, el 8 de agosto de 2025 se presenta como un día perfecto para disfrutar de Pontevedra bajo un cielo despejado y soleado.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 05:00 y las 07:00.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. En la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a las 2 de la mañana y alcanzando los 20 grados a las 3 de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.