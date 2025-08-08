El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00, y manteniéndose en 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 35 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (77%), irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas centrales del día.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad constante de entre 10 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor calor. Esta brisa del norte ayudará a mitigar un poco la sensación de calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de verano perfecto. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Pontecesures se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en este día soleado de agosto.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se espera un tiempo predominantemente despejado en Valga, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 34 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 20 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. A medida que avance el día, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.