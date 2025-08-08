El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 20 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte térmico que llevará el termómetro a 36 grados hacia las 17:00, alcanzando su punto máximo en 35 grados a las 18:00. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% a la medianoche y descenderá hasta un 25% hacia las 17:00, lo que hará que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, aumentando su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda precaución ante la posibilidad de ráfagas más intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Ponteareas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:44, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Ponteareas se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.