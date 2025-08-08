El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00, momento en el que el ambiente será fresco, ideal para actividades al aire libre. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y llegando a los 24 grados a las 10:00. Este aumento en la temperatura se mantendrá durante el resto del día, alcanzando un pico de 34 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a un 39% hacia las 16:00. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 17:00. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del norte, lo que aportará una brisa refrescante en los momentos más cálidos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:44, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Ponte Caldelas, con un tiempo soleado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.