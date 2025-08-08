El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y se espera que a medida que avance el día, esta continúe ascendiendo. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 22 grados, alcanzando un pico de 30 grados en la tarde, alrededor de las 14:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que variarán entre 3 y 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en torno al 75%, disminuyendo gradualmente a medida que el sol calienta el ambiente, alcanzando niveles de alrededor del 45% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades recreativas o deportivas en la naturaleza.

El viento, aunque ligero, se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el noroeste. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.