El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a la bruma, que se mantendrá hasta aproximadamente las 2:00 p.m. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A partir de las 2:00 p.m., las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente, con cielos despejados que se mantendrán hasta el final de la jornada. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 4:00 p.m. Este aumento en la temperatura, combinado con cielos despejados, permitirá disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar ligeramente, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 9:45 p.m., ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable. En resumen, O Rosal disfrutará de un día con niebla matutina que dará paso a cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.