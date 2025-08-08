El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00 horas. Este calor será acompañado por una ligera brisa, con vientos predominantes del norte y noreste, que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, proporcionando un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La máxima se registrará a las 16:00 horas, alcanzando los 34 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde-noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 31% hacia las 17:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de O Porriño.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 21:44 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de O Porriño, ya sea paseando por sus calles, visitando parques o simplemente relajándose al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad excelente que invitará a paseos y excursiones en la naturaleza.

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 19 grados a las 2 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.