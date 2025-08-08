El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 25 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados, proporcionando un calor moderado ideal para disfrutar de la playa o paseos por la naturaleza.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se espera que la humedad genere incomodidad significativa. La brisa marina, que soplará desde el sur-suroeste, contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad promedio de entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más calurosas y permitirá que los visitantes y residentes disfruten de un día placentero en la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en barco, excursiones o simplemente disfrutar de un día de sol en la playa. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar brevemente la visibilidad en esos momentos.

El orto se producirá a las 07:34, brindando una hermosa salida del sol que iluminará el paisaje costero, mientras que el ocaso se espera para las 21:46, ofreciendo un atardecer espectacular que los habitantes y turistas podrán disfrutar en la costa. En resumen, O Grove se prepara para un día de verano ideal, con condiciones climáticas perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.