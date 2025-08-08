El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posibilidad de ráfagas de viento que podrían llegar a los 20 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera que la bruma regrese, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente.

El viento será moderado, con predominancia de direcciones del oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas más activas del día. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La niebla matutina dará paso a un tiempo soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible bruma que podría regresar por la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y un viento moderado hará que el día sea placentero para residentes y visitantes por igual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.