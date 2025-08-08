El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un ligero descenso hacia la noche, cuando se prevé que baje a unos 24°C. Este rango de temperaturas sugiere que será un día cálido, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante del calor. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por los parques locales.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean organizar eventos al aire libre o disfrutar de un día de campo.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.