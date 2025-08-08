El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados y descenderán ligeramente durante la mañana, alcanzando los 19 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos, lo que contribuye a un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades recreativas en el parque local.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo despejado que permitirá apreciar el sol en todo su esplendor. Es un día perfecto para salir y disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.