El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 70%, aumentando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 25% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, predominando de dirección noreste y sur. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44 horas. En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo las actividades estivales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.