El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta el amanecer, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 19°C, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 22°C hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 70%, lo que permitirá una sensación más fresca y agradable. Durante esta franja horaria, se espera que el viento sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h, lo que contribuirá a la mejora de las condiciones atmosféricas.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 29°C en su punto máximo. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se situará alrededor del 46%. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, proporcionando una brisa refrescante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24°C hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La niebla podría regresar en las primeras horas de la madrugada, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo y el cielo estará despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.