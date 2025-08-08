El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 45% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que el día avance, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Las ráfagas más intensas se experimentarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando el viento soplará con mayor fuerza.

No se anticipa precipitación durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Meis podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:46, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las bellezas que ofrece Meis. Se recomienda a todos los que planeen salir que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.