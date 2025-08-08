El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y los 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso hasta llegar a los 12 grados a las 08:00, pero se espera un repunte significativo en las horas posteriores.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% a la medianoche y descenderá hasta un 36% hacia las 17:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 29 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el norte en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.