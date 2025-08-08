El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente a un 51% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el calor será moderado, la sensación de bochorno podría ser notable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h hacia el mediodía. Las rachas de viento serán más intensas por la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría traer consigo un aumento en la humedad y la posibilidad de brumas en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución de la niebla en la mañana, ya que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con niebla en las primeras horas, temperaturas agradables y sin precipitaciones. Las condiciones serán ideales para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina. A medida que el día avance, el tiempo se tornará más cálido y cómodo, perfecto para actividades al aire libre.

