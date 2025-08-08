El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones en la visibilidad durante las primeras horas. La mañana comenzará con bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo despejado que dominará la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 20 grados, descendiendo a 15 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones serán mayormente favorables, la bruma matutina puede causar algunos inconvenientes en la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán notablemente, ofreciendo un tiempo perfecto para disfrutar de la belleza natural de Gondomar y sus alrededores.

