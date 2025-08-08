El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 32 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando con un 78% en la madrugada, la humedad irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 40% hacia las 16:00 horas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio temporal.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 19:00 horas. Este viento suave será un complemento agradable para las altas temperaturas, ayudando a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Forcarei son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El ocaso está previsto para las 21:45, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del cielo al caer la tarde. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.