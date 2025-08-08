El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 54% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de A Estrada se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta situación es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que hará que sea un momento perfecto para salir a caminar o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado son características que invitan a aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.