El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 84% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 58% a las 11:00 y bajando aún más a un 39% a las 15:00. Esta reducción en la humedad, junto con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 16:00. Este viento moderado puede ofrecer algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cuntis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.