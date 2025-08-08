El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

A medida que el día avance, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando los 31 grados a media tarde. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Catoira se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas. La tarde se presentará más templada, con temperaturas que comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados a última hora del día.

El ocaso está previsto para las 21:46, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. La noche se anticipa tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.