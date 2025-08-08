El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad relativamente baja hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes y visitantes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43 horas. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en A Cañiza, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.