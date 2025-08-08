El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla dominará el paisaje, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Este fenómeno persistirá hasta la mañana, cuando se espera que la bruma comience a hacer su aparición, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán mínimas de 17 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% por la mañana y descenderá a un 62% hacia la tarde. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, lo que contribuirá a la sensación de calor.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas, aunque la brisa será suave.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los residentes de Cangas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la niebla matutina, que podría dificultar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo más despejado, aunque la bruma podría persistir en algunas áreas. El ocaso se producirá a las 21:45, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se verá realzada por la atmósfera húmeda del día.

En resumen, hoy en Cangas se espera un día marcado por la niebla y la bruma, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas, pero disfrutarán de un tiempo cálido y seco a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.