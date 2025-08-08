El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 65% a última hora del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste y alcanzando rachas de hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Cambados hasta el ocaso, que se producirá a las 21:46. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, situándose en torno a los 24 grados a las 18:00 y bajando a 23 grados a última hora.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.