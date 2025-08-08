El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada, antes de experimentar un aumento gradual a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, alcanzando hasta 34 grados . Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que se registren las temperaturas más altas. Sin embargo, a pesar del calor, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 39% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en los momentos más calurosos. A lo largo del día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, manteniendo una brisa constante que ayudará a moderar la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones. Esta ausencia de lluvia, combinada con el calor y el sol, hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el ocaso programado para las 21:45, la tarde se alargará, permitiendo que los habitantes de Caldas de Reis aprovechen al máximo la luz del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando unos agradables 22 grados al caer la tarde, lo que hará que la velada sea ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos. En resumen, hoy será un día espléndido en Caldas de Reis, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.