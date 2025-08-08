El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un calor moderado que será ideal para actividades veraniegas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa moderada no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será favorable para los amantes de los deportes acuáticos y actividades en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por la costa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un momento perfecto para contemplar el ocaso sobre el horizonte.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.